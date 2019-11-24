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Büyükçekmece'de plates hocası, kocası tarafından silahla vuruldu

BÜYÜKCEKMECE'de lüks villada pilates hocası, kocası tarafından silahla ayağından vuruldu.

24.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:00Büyükçekmece'de plates hocası, kocası tarafından silahla vuruldu
BÜYÜKCEKMECE'de  lüks villada pilates hocası, kocası tarafından silahla ayağından vuruldu. Olay, 10.30 sıralarında Ekinoba Mahallesi'nde lüks bir villada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pilates hocası olduğu öğrenilen Yeliz Ç. sabah saatlerinde eşi Sinan Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinan Ç. yanında bulunan silahla Yeliz Ç'nin ayağına iki el ateş etti. Ayağından yaralanan Yeliz Ç. durumu  polisi ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yeliz Ç.'yi olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Sinan Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul

Büyükçekmece, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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