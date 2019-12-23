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Büyükçekmece'de pompalı tüfekli dehşet

Büyükçekmece'de bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

23.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:12 Büyükçekmece'de pompalı tüfekli dehşet
'de bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Hastanede tedavi gören şahıs 33 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Olaya ait görüntüler kameralara yansırken katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 7 Eylül günü saat 23.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kılıç (29) mahallede bulunan bir sokakta beklerken yanına yaklaşan bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Kılıç çevrede bulunanların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin, olayla ilgili çalışmaları sürerken Hüseyin Kılıç, olaydan 33 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerleri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheli şahısların kimliğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, 14 Aralık günü Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonla olayla ilgili 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Ahmet Ü.(30) ve B.V.(22) Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, şüphelilerin sorgulanmasının ardından, olay günü Ahmet Ü.'nün Hüseyin Kılıç'ı telefonla aradığını, bir süre sonra küfürleşmeye başladıklarını, Ahmet Ü.'nün bunun üzerine Hüseyin Kılıç'ın bulunduğu yere giderek üzerine pompalı tüfekle ateş açtığını tespit etti. Ahmet Ü. ve Hüseyin Kılıç'ın aynı mahallede yaşadıkları ve arkadaş oldukları öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.V. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bir otomobilin içinden ateş açtığı anlar görüldü. - İSTANBUL

Hüseyin Kılıç, Büyükçekmece, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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