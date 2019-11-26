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Büyükçekmece'de riskli bina yıkıldı

Büyükçekmece'de riskli bina yıkıldı Yıkım çalışmaları havadan drone ile görüntülendiİSTANBUL - Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Büyükçekmece'de yerinde dönüşüm adı altında deprem yönetmeliğine uymayan konutlardan 5 bloklu sitenin yıkımı gerçekleştirildi.

26.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:31
'de riskli bina yıkıldı
Yıkım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi
İSTANBUL - açıklarında 26 günü meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Büyükçekmece'de yerinde dönüşüm adı altında deprem yönetmeliğine uymayan konutlardan 5 bloklu sitenin yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım işlemleri havadan drone ile görüntülendi.
Silivri'de Marmara Denizi açıklarında 26 Eylül günü 5.8'lik korkutan deprem meydana gelmişti. Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 bloklu 36 daireli bir sitenin de yerinde dönüşümü için yıkımına başlandı. Binanın yıkımı için sabah erken saatlerden itibaren Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri ve ilgili ekipler hazır bulundu. Sokak yıkım tedbiri kapsamında trafiğe kapatılırken kepçe yardımı ile yapılan yıkım drone ile havadan da görüntülendi.
Büyükçekmece'de riskli bina yıkıldı

Büyükçekmece, Silivri, Eylül, Genel

Kaynak: İHA


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