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Büyükçekmece'de sağlık ocaklarına dezenfektan makinesi monte edildi

Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki tüm sağlık ocakları ve 112 Acil Yardım İstasyonlarına otomatik sensörlü dezenfektan cihazı monte etti.

09.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:32
Büyükçekmece'de sağlık ocaklarına dezenfektan makinesi monte edildi
Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki tüm sağlık ocakları ve 112 Acil Yardım İstasyonlarına otomatik sensörlü dezenfektan cihazı monte etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında halk sağlığını doğrudan ilgilendiren sağlık tesislerinde her türlü tedbiri alan Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki sağlık tesislerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Büyükçekmece ilçesindeki 19 sağlık ocağına 30 adet otomatik sensörlü dezenfektan cihazı monte eden belediye ekipleri, cihazlarda kullanılan dezenfektan malzemesinin günlük olarak dolumunu yapıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Büyükçekmece, Güncel
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