Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu

Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu Büyükçekmece'de bulunan sahte alkol imalathanesine düzenlenen operasyonda litrelerce saf ve satışa hazır alkol ile sahte tekel bandrolleri ele geçirildi.

27.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:11
Büyükçekmece 'de sahte alkol operasyonu
İSTANBUL - Büyükçekmece'de bulunan sahte alkol imalathanesine düzenlenen operasyonda litrelerce saf ve satışa hazır alkol ile sahte tekel bandrolleri ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda korona virüs nedeniyle saf alkol içip hayatını kaybeden sayısının artması üzerine harekete geçti. Ekipler Büyükçekmece'de 3 katlı bir villada sahte alkol imal edildiği bilgisine ulaştı. Villaya operasyon düzenleyen polis ekipleri yaptıkları çalışmada litrelerce saf ve satışa hazır alkol ele geçirdi. Operasyonda ayrıca sahte tekel bandrollerini de yakalandı. Ekiplerin operasyonlarına devam edeceği öğrenildi. Büyükçekmece’de sahte alkol operasyonu

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükçekmece, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Büyükçekmece'de sahte alkol operasyonu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:27: Çanakkale'de akü hırsızları tutuklandı - Haberler 21:26: Kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi - Haberler 21:17: Kuzey Makedonya NATO'nun 30. üyesi oldu - Haberler 21:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ 22.00'de koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıklayacak - Haberler 21:12: Trump, Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'a "acil şifalar" diledi - Haberler 20:12: Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak 17:56: Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım - Haberler 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler 16:42: İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi - Haberler