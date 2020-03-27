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Büyükçekmece'de sahte içki operasyonu

BÜYÜKÇEKMECE'de bir adreste sahte içki imal edilip piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

27.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:29
Büyükçekmece'de sahte içki operasyonu
BÜYÜKÇEKMECE'de bir adreste sahte içki imal edilip piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda satışa hazır sahte içki ve çok sayıda doldurulmayı bekleyen boş şişe ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece 'de 3 katlı bir villada sahte içki üretildiğine dair ihbar üzerine operasyon düzenledi. Villaya yapılan operasyonda çok sayıda doldurulmayı bekleyen boş şişe ile satışa hazır çok miktarda sahte içki ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda boş orijinal içki şişesi ele geçirildi. Zanlıların piyasadan topladığı orijinal içki şişelerini sahte içki ile doldurduktan sonra yeni kapak ve sahte bandrollerle piyasaya sürdüğü belirlendi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Büyükçekmece, İstanbul, Güncel

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