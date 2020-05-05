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Büyükçekmece'de salgın döneminde 375 kişiye evde sağlık hizmeti verildi

Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele döneminde evinden çıkamayan, engelli ve yatalak olan hastalar için evde sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Büyükçekmece'de salgın döneminde 375 kişiye evde sağlık hizmeti verildi
05.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:21

Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele döneminde evinden çıkamayan, engelli ve yatalak olan hastalar için evde sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda korona virüs salgını döneminde 375 kişiye evde sağlık, 491 kişiye ise hasta nakil hizmeti verildi.

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede ikamet eden hastalara ücretsiz reçeteli enjeksiyon, serum uygulaması, kan alma, yara bakımı ve pansuman hizmeti veriliyor. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra durumu ağır olan vatandaşlar için hasta nakil hizmeti de veren Büyükçekmece Belediyesi sağlık ekipleri korona virüs salgını döneminde 375 kişiye evde sağlık, 491 kişiye ise hasta nakil hizmeti verdi.

720 kişiye online terapi hizmeti verildi

Salgın sürecinin insan psikolojisinde de olumsuz etkiler oluşturduğunu göz önünde bulunduran Büyükçekmece Belediyesi, pandemi döneminde ilçede ikamet eden 720 kişiye online terapi hizmeti sağladı. Korona virüs nedeniyle endişe ve korkuya kapılan vatandaşlar Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün uzman psikologlardan canlı destek hattı üzerinden destek aldı. Psikologlar, salgın nedeniyle psikolojisi olumsuz yönde etkilenen vatandaşların kaygı ve belirsizliklerini gidermeye çalıştı.

"7 gün 24 saat Büyükçekmece'nin emrindeyiz"

Büyükçekmece Belediyesi'nin 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşın hizmetinde olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; "Sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımıza evde ücretsiz sağlık hizmetimiz sürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekibimiz korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve hastanelere gitmek istemeyen vatandaşların yardımına koşuyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan acil durumlarda ambulans hizmeti de sağlıyoruz" dedi. Evde sağlık hizmeti talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar 444 0 340 numaralı telefonu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçerek yardım alabiliyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Büyükçekmece, Güncel, Haber

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