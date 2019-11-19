BÜYÜKÇEKMECE'DE "SEÇMEN USULSÜZLÜĞÜ" DAVASINDA 20 KİŞİNİN YARGILANMASINA BAŞLANDI

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'yle ilgili Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında "seçmen usulsüzlüğü" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu olarak yargılanan iki sanık Osman Doğan ve Mehmet Özgür Samanlı cezaevinden getirilirken Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise avukatı aracılığıyla yurt dışında olduğuna dair mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı.

HAKKIMDAKİ İDDİA ŞÜPHEDEN İBARETTİR

Duruşma kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından başladı.

Bir kafede restoran şefi olduğunu belirten Osman Doğan, "2 kişinin kimlik bilgilerini vermiş görünüyorum. Benimle birlikte çok sayıda insan çalışıyor. Ben böyle bir şey yapacak olsam daha fazla kişi ile yapabilirim. Hakkımdaki iddia şüpheden ibarettir. Yaklaşık 10 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı ise hakkındaki iddianın sahtecilik olduğunu ifade ederek "Söz konusu beyannameleri benim düzenleyip düzenlemediğimi hatırlamıyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki karşımıza vatandaş geliyor nüfus idaresine müracaat ediyor. Kendilerinin beyanı doğrultusunda işlem yaparım" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI DİNLENECEK

Duruşmada tutuksuz olarak yargılanırken dinlenen diğer 15 sanık ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini dile getirerek beraat talebinde bulundu. Sanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Osman Doğan'ın tahliyesine karar verdi. Mehmet Özgür Samanlı'nın ise tutukluluk hali devam etti. Mahkeme ayrıca Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti. Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Ak Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na 17 Ocak 2019 tarihinde şikayet dilekçesi sundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece sınırları içerisinde ikamet etmemelerine rağmen Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevlendirilen sanık Mehmet Özgür Samanlı tarafından adres taşıma işlemi yapıldığı ve söz konusu olayla ilgili soruşturma başladığı aktarıldı. İddianamede, Samanlı'nın Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta olarak görev yaparken, kimlik projesi kapmasında ilçe nüfus müdürlüğüne geçici olarak görevlendirildiği ve sanığın göreve 12 Nisan 2017 tarihinde başladığı ifade edildi.

"EVDE İKAMET EDEN YOK, ADRESLER BOŞ ARSA"

İddianamede söz konusu adreslerin bazılarının inşaat halinde bulunduğu, bir kısmının boş olduğu, listede bulunan kişilerin söz konusu adreslerde ikamet etmedikleri tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca, 33 adresten 23'ünün boş arsa, 2 adresin çocuk parkı, bir adresin anaokulu, bir adresin ahır ve iki adresin TIR garajı olduğu vurgulandı.

"33 ADRESTE TOPLAM 249 KİŞİNİN İKAMET KAYDI VAR"

İddianamede, "İkamete uygun olmadığı tespit edilen 33 adreste toplam 249 kişinin ikamet kaydının bulunduğu, bu kişilerden 155'inin 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Büyükçekmece'de seçmen kayıtlarının bulunduğu, 124'ünün seçimlerde oy kullandığı, 56'sının seçimler öncesinde Büyükçekmece'ye adres nakli yaptırdıkları, seçme listelerinin kesinleşmesinin veya seçimlerin yapılmasının ardından eski adreslerine tekrar adres nakli yaptırdıkları, 56 kişiden 29'unun seçimlerde oy kullandığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

"BELEDİYE BAŞKANININ YÖNLENDİRMESİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Mehmet Özgür Samanlı'nın sahte adres beyan formlarını düzenlediği belirtilen iddianamede, Samanlı'nın eylemlerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye başkan yardımcıları Ömer Kazancı, Adem Yazır, Nuraydın Sak, Başak Sancar, Mehmet Başaran'ın yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği, 7 sanığın da kooperatifte çalıştıkları, bu kooperatifte çalışan bir kısım kişilerin bilgi ve talepleri dışında kimlik bilgilerini aldıkları ve Samanlı'ya ilettikleri anlatıldı.

18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, kamu görevlisi olan sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Nuraydın Sak, Adem Yazır, Başak Sancar, Mehmet Başaran, Erdem Sunaçoğlu, Argun Saygı, Şenay Güveç, Yonca Çebi, Sıtkı Bıçakçı, Ayşın Kuzucu ve Mehmet Özgür Samanlı ile kamu görevlisi olmayan sanıklar Ömer Çebi, Yusuf Akgün, Arif Akgün, Osman Doğan, Mecit Başalmaz, Talat Üstündağ ve Ayhan Ocakbaşı'nın "Zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik", "Seçme yeterliliği olmayanların seçmen kütüğüne kaydı" ve "seçmen kütüğünün bozulması, çalınması veya yok edilmesi" suçlarından 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

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