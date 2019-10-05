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Büyükçekmece'de servis midibüsü devrildi: 5 yaralı

Büyükçekmece'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

05.10.2019 00:32
Büyükçekmece'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu'ndan Silivri istikametine giden bir servis midibüsü, Büyükçekmece mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, servis şoförü ile havalimanında çalıştığı öğrenilen 4 işçi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza sonrası D-100 Karayolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu, devrilen midibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Büyükçekmece'de servis midibüsü devrildi: 5 yaralı

D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Silivri, Güncel

Kaynak: AA

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