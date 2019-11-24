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Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 yaralı

Büyükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

24.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:32Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 yaralı
'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ekinoba Mahallesi Şehnazzade Sokağı'ndaki villada G. ile Yeliz Ç, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan G. Yeliz Ç'yi silahla ateş ederek yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ ayağından yaralanan Yeliz Ç'yi hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan Yeliz Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Zanlı, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Büyükçekmece, Sina, Güncel

Kaynak: AA

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