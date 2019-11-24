Haberler » Güncel » Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 yaralı - Haber

Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 yaralı

Büyükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

24.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:06
'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ekinoba Mahallesi Şehnazzade Sokağı'ndaki villada G. ile Yeliz Ç, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan G. Yeliz Ç'yi silahla ateş ederek yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ ayağından yaralanan Yeliz Ç'yi hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan Yeliz Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Zanlı, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.
Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 yaralı

Büyükçekmece, Sina, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:32 24 Kasım Öğretmenler Günü
15:30 MSB'DEN ÖGRETMENLER GÜNÜ PAYLAŞIMI
15:30 Sürücü kursu öğretmenine dayak kamerada
15:30 Suriyeliler topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönmeye başladı
15:26 İş adamı Özdağ'ın acı günü
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
11:08 Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı
24.11.2019 15:33:26