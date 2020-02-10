Haberler » Güncel » Büyükçekmece'de silahlı saldırı - Haber

Büyükçekmece'de silahlı saldırı

Büyükçekmece'de otomobilde başından silahla vurularak yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

10.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:14Büyükçekmece'de silahlı saldırı
'de otomobilde başından silahla vurularak yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çarmıklı Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 34 DN 6506 plakalı otomobildeki kişileri, silahla ateş ederek yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan İbrahim K'nin durumu ciddiyetini korurken, Ahmet K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polisin, zanlı ya da zanlıları arama çalışması sürüyor.

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 16:51:38