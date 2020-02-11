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Büyükçekmece'de silahlı saldırıda öldürülen kişinin cenazesi adli tıp'tan alındı

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Kudeyitoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

11.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:46
BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Kudeyitoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kudeyitoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi 'e götürüldü.
'de dün meydana gelen olayda park halindeki otomobilde oturan iki kişi, bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Ahmet Kudeyitoğlu hayatını kaybederken, İbrahim Koyuncuoğlu ağır yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Kudeyitoğlu'nun cesedi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan Kudeyitoğlu'nun cesedi yakınlarına teslim edildi. Kudeyitoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kilis'e götürüldü.
Büyükçekmece'de silahlı saldırıda öldürülen kişinin cenazesi adli tıp'tan alındı

Adli Tıp Kurumu, Büyükçekmece, Kilis, Güncel

Kaynak: DHA


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