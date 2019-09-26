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Büyükçekmece'de sis etkili oldu

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde etkili olan sis trafikte görüş mesafesini düşürürken, ilçenin büyük kısmı sis altında kaldı.

26.09.2019 08:19Büyükçekmece'de sis etkili oldu

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde etkili olan sis trafikte görüş mesafesini düşürürken, ilçenin büyük kısmı sis altında kaldı.
Büyükçekmece güne sisli hava ile başladı. Özellikle Büyükçekmece ve çevresinde etkisini gösteren sisli hava trafikte görüş mesafesini de düşürdü. Sis ilçenin büyük bir kısmını tamamen kapladı. Güneş doğuşunun ardından ısınan hava nedeniyle ilerleyen saatlerde sis etkisini kaybetti.

Görüntü dökümü:
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-Trafikten görüntü
-Sokaklardan görüntü
-Büyükçekmece'nin sis altındaki görüntüsü
-Sisten gözükmeyen binalar


- İstanbul

Büyükçekmece, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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