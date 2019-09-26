Büyükçekmece'de etkili olan sis, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı

İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinde etkili olan sis trafikte görüş mesafesini düşürürken, ilçenin büyük kısmı sis altında kaldı.

TRAFİKTE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Büyükçekmece güne sisli hava ile başladı. Özellikle Büyükçekmece ve çevresinde etkisini gösteren sisli hava trafikte görüş mesafesini de düşürdü. Sis ilçenin büyük bir kısmını tamamen kapladı.

HAVANIN ISINMASIYLA ETKİSİNİ YİTİRDİ

Güneş doğuşunun ardından ısınan hava nedeniyle ilerleyen saatlerde sis etkisini kaybetti.

İşte Büyükçekmece'de çekilen o görüntüler;