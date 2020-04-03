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Büyükçekmece'de sokak hayvanları unutulmadı

Büyükçekmece'de sokak hayvanları unutulmadı Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını tehdidi nedeniyle lokanta, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

03.04.2020 21:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:25
Büyükçekmece 'de sokak hayvanları unutulmadı
İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs salgını tehdidi nedeniyle lokanta, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.
Kısa sürede küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs, sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği ekipleri, tüm bölgelere mama ve su dağıtımı yaptı. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ihyacı olan sokak hayvanlarına belediye veterinerleri tarafından müdahalede bulunuluyor.
"Bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet göstereceğiz"
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Can dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını bu süreçte biraz daha sıklaştırdık ve arttırdık. Özellikle lokanta ve kafe gibi yerlerin kapatılmasının ardından yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet göstereceğiz" ifadesini kullandı. Büyükçekmece’de sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükçekmece, Yerel

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Büyükçekmece'de sokak hayvanları unutulmadı
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