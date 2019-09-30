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Büyükçekmece'de tenis turnuvasına büyük ilgi

Büyükçekmece Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Prof. Dr. Türkan Saylan Tenis Turnuvası' sporseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

30.09.2019 11:05Büyükçekmece'de tenis turnuvasına büyük ilgi
Büyükçekmece Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Prof. Dr. Türkan Saylan Tenis Turnuvası' sporseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sinanoba'da düzenlenen tenis turnuvasına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Tenis sporu Büyükçekmece'ye çok yakışıyor. Güzelce çıkışında Büyükşehir'in yapmış olduğu tenis kortunun tahsisini aldık. Orayı hem tenis eğitimine hem de müsabakalara açıyoruz" diyerek dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

"Spor Akademimize 10 bini aşkın sporcu kayıtlı"

Büyükçekmece'de 10 adet tenis kortunun faaliyet gösterdiğini söyleyen Başkan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti: "Spor Akademimize 10 bini aşkın sporcu kayıtlı. Yaz ve kış tenis okulları 300 sporcuyla birlikte aralıksız devam etmektedir. Çok güzel bir insan olan ve öbür dünyaya intikal etmiş sevgili Türkan Saylan hocamızın adına yapılan bu tenis turnuvası Türkiye'ye damgasını vuracaktır. Projeye imza atan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin her tarafından tenisçileri getireceğiz. 1-2 sene sonra bu tenis turnuvası uluslararası olacak. Hepinize gelecekte her alanda doğru işlerinizde başarılar diliyorum."

80 sporcunun katıldığı turnuva sonucunda dereceye giren şöyle: " 18 + Kadınlar Kategorisi'nde 1. Emine Doğan, 2. Yeliz Solak, 18 + Erkekler Kategorisi'nde 1. Eser Arda Canbulut, 2. Mertcan Arslan, 45 + Erkekler Kategorisi'nde 1. Uğur Çireoğlu, 2. Tekin Karaca, Çift Erkekler Kategorisi'nde 1. Sırrı Dinçer ve Ekrem Hayrat, 2. Kaan Yılmaz ve Mertcan Arslan oldu" - İSTANBUL

Türkan Saylan, Büyükçekmece, Tenis, Spor

Kaynak: İHA

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