Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükçekmece'de tepki çeken partiyi düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz

Müslim SARIYAR-Osman BAKIR/ KORONAVİRÜS salgınını önlemeye yönelik 'evde kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekmişti.

02.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:56
Büyükçekmece'de tepki çeken partiyi düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz

Müslim SARIYAR-Osman BAKIR/ KORONAVİRÜS salgınını önlemeye yönelik 'evde kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece 'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması  büyük tepki çekmişti. Görüntüleri izleyen polis aralarında villa sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış, bu kişilere ise 2 ay ev hapsi verilmişti. O eğlenceyi düzenleyen Mustafa Süslü konuştu.  Süslü, "Yaptığımız şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmekti. Herkesten özür diliyorum" dedi. .

Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlence, buraya katılan  Elif K., tarafından sosyal medyada canlı yayınlanmıştı. Görüntüleri izleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış ve villa sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış bu kişiler ise çıkarıldıkları mahkemece 2 ay ev hapsi cezası verilmişti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlayan Elif K. ve partiye katılan diğer kişiler ifadelerinde kendilerini Mustafa Süslü'nün mesaj atarak davet ettiğini,  villanın da konumunu attığını söylemişlerdi. 2 ay ev hapsi alan 4 kişiden biri olan işletme sahibi Mustafa Süslü, şunları söyledi:

"2-3 arkadaş mangal yapıyorduk. Villa sahibi İlker arkadaşım olur. Aldığım alkolün de etkisiyle rehberimde bulunan birkaç arkadaşıma mesaj ve konum attım. Bir anda sayı çoğaldı. Gelenler yanlarında arkadaşlarını da getirmişlerdi. Bizim amacımız eğlenmekti. İşletmeci olduğum için çevrem geniş. Arkadaşlarımızla birlikte eğlendik. Koronavirüs nedeniyle hassas davranılması gerekiyordu. Bu nedenle de tepki aldık. Kendimize geldiğimizde yanlış olduğunun farkına vardık. Ticari bir amaç olmadı. Herkesten özür diliyoruz. Pişmanım. Yaptığım şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmek. 2 aylık ev hapsi aldık. Tekrar özür diliyorum herkesten. Ayrıca bazı kanallarda maskeli doktor üniformalı eğlence görüntüleri de yayınlandı. O görüntülerin bizim eğlencemizle alakası yok"

2 ay ev hapsi alanlar arasında bulunan Mehmet Çağlayan'ın avukatı Abdullah Burak Akça ise, "Olayı önceki günden almak gerekirse villada mangal yapıyorlar. Alkol alıyorlar. Gece kulübü sahipleri olduğu için etrafları da geniş. Gece de dozu kaçıyorlar açıkçası. Yaptıkları eğlence sosyal medyada canlı yayınlanınca tepki oldu. Emniyete göre katılımcı sayısı 70- 80 kişi.  Ancak emniyet ilk önce önce 11 kişiyi aldı daha sonra 16 kişiye kadar çıktı. Diğer katılımcılarla ilgili çalışmaları ise sürüyor. Müvekkilim Mehmet Çağlayan'ın da arasında bulunduğu 4 kişiye ise savcı gözaltı talimatı verdi. Bir gün sonra ise 2 ay ev hapsi aldılar. Bir gün sonra kendileri bana çok pişman olduklarını belirttiler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Büyükçekmece, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Büyükçekmece'de tepki çeken partiyi düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Haberler
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı Haberler
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı
Üniversite öğrencisi, 29 TL’ye geldiği Erzurum’dan 200 TL’ye geri döndü Haberler
Üniversite öğrencisi, 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü

Son Dakika Güncel Haberleri

11:36: Narkotik dedektör köpeği "Alfi" polislerin en büyük yardımcısı - Haber 11:35: Başkan Tokat, belediye hoparlöründen halka seslendi - Haber 11:34: Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı - Haber 11:34: (Özel) Çin İstanbul Başkonsolos Vekili Chen Su'dan aşı açıklaması - Haber 11:34: Siper üretiminde seriye geçtiler, ventilatör için çalışma başladı - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 10:30: 5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü - Haber 10:18: Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler