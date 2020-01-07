Haberler » Güncel » Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı - Haber

Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yoldan çıkan tırın kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik normale döndü.

07.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:44 Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı
TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yoldan çıkan tırın kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik normale döndü.
Alınan bilgiye göre, Rüstem Kemaloğlu'nun idaresindeki 01 CZN 41 plakalı tır, TEM Otoyolu yönünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle Büyükçekmece mevkisinde yoldan çıktı.
Dorsesi toprak alana kayan tırın kasası yola savruldu.
Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikametinde tek yönden sağlanan ulaşım, ekiplerce tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:18   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak - Haber
19:16   Venezuela'da Guaido ve beraberindeki muhalif parlamenterler Ulusal Meclis'e girdi - Haber
19:15   Bulanık'ta "Öğretmenler Tiyatro Topluluğu" oluşturuldu - Haber
19:14   Denizli otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
19:13   Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (6) - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:23   İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
7.01.2020 19:19:09