Büyükçekmece'de tır ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Büyükçekmece
'de, tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayındır
rampası İstanbul istikametinde ilerleyen Bekir Y'nin kullandığı 34 ZJ 6424 plakalı tır ile Hilmi K. idaresindeki 50 LG 053 plakalı kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kavanoz yüklü kamyon devrilirken tırın kupası dorseden ayrıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Bekir Y, yaşamını yitirirken Hilmi K. de yaralandı.
Araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik normale döndü.