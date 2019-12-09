Haberler » Güncel » Büyükçekmece'de tır ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber

Büyükçekmece'de tır ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Büyükçekmece'de, tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

09.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:50Büyükçekmece'de tır ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
'de, tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, rampası İstanbul istikametinde ilerleyen Bekir Y'nin kullandığı 34 ZJ 6424 plakalı tır ile Hilmi K. idaresindeki 50 LG 053 plakalı kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kavanoz yüklü kamyon devrilirken tırın kupası dorseden ayrıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Bekir Y, yaşamını yitirirken Hilmi K. de yaralandı.
Araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Büyükçekmece, Bayındır, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:48 Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in tedavisine ABD'de devam edilecek - Haber
10:46 Alaşehir'de deve güreşi heyecanı - Haber
10:43 Belediye Başkanı Biçer, MYO öğrencileriyle buluştu - Haber
10:43 Eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanan kadın: "Ceren ölünce ben de sanki onunla beraber öldüm" - Haber
10:42 Palandöken: "Özel günlerde sahte alkollü içki üretimi artıyor" - Haber
10:13 Yeni zelanda'da yanardağ faaliyete geçti - Haber
09:29 Ceren'in katilinin ailesine ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! Babası anneannesini; dayısı babasını öldürdü - Haber
09:06 İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki kadın eylemi sonrası gözaltılarla ilgili açıklama yaptı - Haber
07:59 Mehmetçik, 50 kilo yükle operasyon yolunda - Haber
07:53 TEM'de TIR kamyona arkadan çarptı! 1 ölü,1 yaralı - Haber
9.12.2019 10:56:23