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Büyükçekmece'de toplu ulaşım araçları denetlendi

Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında taksilerve toplu ulaşım araçları için aldığı kararlara yönelik denetleme gerçekleştirdi.

30.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:26
Büyükçekmece'de toplu ulaşım araçları denetlendi
Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında taksiler

ve toplu ulaşım araçları için aldığı kararlara yönelik denetleme gerçekleştirdi.

Büyükçekmece'de zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamımda tüm toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ve taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanmasına yönelik olarak tek-çift plaka uygulanmasını denetledi. Yapılan denetimler esnasında ticari taksilerin tek-çift plaka uygulamasına uyduğu görülürken, bazı özel halk otobüsleri ve dolmuşların ruhsatlarında belirlenen yolcu sayısının yüzde 50'sinden fazla yolcu aldığı tespit edildi. Zabıta ekipleri, otobüs ve dolmuş şoförlerine halk sağlığının korunması için kurallara uymaları gerektiğini hatırlattı. Araç ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin en fazla yüzde 50'si oranında yolcu taşınacak kararını ihlal edenlere ise tutanak tutuldu. Zabıta ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlara uygun yolcu taşıyan araç şoförlerine de teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükçekmece, Zabıta, Araç, Güncel
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