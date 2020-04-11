Büyükçekmece'de vatandaşlar mağdur edilmedi
Büyükçekmece Belediyesi, sokağa çıkma yasağının ardından ilçede seferberlik ilan etti.
11.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:32
Belediye çağrı merkezine gelen telefonla ulaşan vatandaşların ihtiyaç duydukları temel gıda maddesi ve tıbbi ihtiyaçlar belediye ekipleri tarafından karşılanarak evlerine teslim edildi. Büyükçekmece'de 4 bölgede oluşturulan acil müdahale ekipleri, yalnız yaşayan evinden çıkmayan yaşlı vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderirken, Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşların tedavi, enjeksiyon ve pansuman ihtiyaçlarını giderdi. Belediye ekipleri sokak hayvanları ve kuşları da unutmadı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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