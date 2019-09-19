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Büyükçekmece'de 'yasaklı ilaç' operasyonu

Büyükçekmece'de 'yasaklı ilaç' operasyonuİSTANBUL - Büyükçekmece'de bir eve düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli bir hapın hammaddesi olarak bilinen 58 kilo sildenafil ilaç ele geçirildi.

19.09.2019 12:49
Büyükçekmece'de 'yasaklı ilaç' operasyonu
İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir eve düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli bir hapın hammaddesi olarak bilinen 58 kilo sildenafil ilaç ele geçirildi. Polis tarafından ele geçirilen maddeden 600 bin adet hap elde edildiği ifade ediliyor.
Alınan bilgiye göre, gümrükten kaçak yollarla yurda sokulan kimyasal maddelerin ilaç yapılarak piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Önceki gün Büyükçekmece'de bir eve düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli bir hapın hammaddesi olarak bilinen 58 kilo sildenafil - tadalafil ilaç ve çeşitli türde 825 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Polis tarafından ele geçirilen maddeden 600 bin adet hap elde edildiği ifade edilirken, operasyonda M.E. adlı 1 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.E. hakkında 'kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
Büyükçekmece'de 'yasaklı ilaç' operasyonu

Büyükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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