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Büyükçekmece'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

Büyükçekmece'de evinin önünde gürültü yaptığı gerekçesiyle Ahmetcan Avşar'ı (20) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

06.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:46
'de evinin önünde gürültü yaptığı gerekçesiyle Ahmetcan Avşar'ı (20) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat'ta Atatürk Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde saat 04.20 sıralarında Avşar'ın ve arkadaşlarının evinin önünde gürültü yaptıklarını söyleyen bir kişiyle tartışması ardından balkondan açılan ateşle hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.
Polis, kimliğini tespit ettiği şüphelinin Bursa'ya kaçtığını belirledi.
Ekipler, dün Bursa'da düzenlediği baskınla şüpheli Şaban E'yi (43) yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Büyükçekmece'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: AA


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