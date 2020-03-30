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Büyükçekmece'deki "ev partisi" soruşturması

Büyükçekmece'de bir konutta, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal ederek parti düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 2 ay ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.

30.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:00
Büyükçekmece'deki
Büyükçekmece 'de bir konutta, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal ederek parti düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 2 ay ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılara, 2 ay ev hapsi hükmü uygulandı.
Olay hakkında
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi Zencefil Sokak'taki bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek düzenlenen partiye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheliler M.S, M.E.Ç. ile ikamet sorumlusu İ.Y ve partiye katılan S.U. gözaltına alınmıştı.
Partiye katılan diğer 8 kişi hakkında ise "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Güncel
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