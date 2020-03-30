Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükçekmece'deki "ev partisiyle" ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece'de bir evde parti düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

30.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:58
Büyükçekmece'deki
Büyükçekmece 'de bir evde parti düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi Zencefil Sokak'taki bir evde parti düzenlendikleri öne sürülen M.S, M.E.Ç, İ.Y ve S.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılan 8 kişi hakkında "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Büyükçekmece'deki 'ev partisiyle' ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Haberler
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

12:00: Tarihi Sultanahmet Meydanı tarihin en sakin günlerini geçiriyor - Haber 12:00: Hakan Ural yardımlarına koştu - Haber 12:00: Gediz'de bir kişide Korona virüs tespit edildi - Haber 12:00: DSİ'den başkent Ankara'ya devasa yatırımlar - Haber 12:00: Güroymak'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:44: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi - Haberler 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 10:08: Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı - Haber