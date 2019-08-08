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BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KABİN MEMURUNUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Şam, İzmir'de toprağa verilecek.

08.08.2019 13:37 BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KABİN MEMURUNUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı  Şam, İzmir'de toprağa verilecek.
Sabah saatlerinde Büyükçekmece Tepecik mevkiinde  meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Hava Yolları(THY) kabin memuru olarak görev yapan 31 yaşındaki Didem Şam'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Eşi ile birlikte Bangkok'a tatile gittiği, evine dönüş için otobüse bindiği öğrenilen Didem Şam'ın cenazesi ailesi  tarafından alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere İzmir'e götürülecek.  THY'de 2013'te göreve  başlayan Şam'ın aynı kazada eşinin de yaralandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Didem Şam'ın fotoğrafı
-Cenaze aracının ayrılışı
-Adli Tıptan detaylar


- İstanbul

Büyükçekmece, Adli Tıp, İzmir, Şam, Güncel

Kaynak: DHA

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