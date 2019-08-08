Haberler» Güncel» Haber

Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

BÜYÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Şam, İzmir'de toprağa verilecek.

08.08.2019 13:46 Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi Adli Tıp'tan alındı
BÜYÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Şam, İzmir'de toprağa verilecek.
Sabah saatlerinde Büyükçekmece Tepecik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Hava Yolları(THY) kabin memuru olarak görev yapan 31 yaşındaki Didem Şam'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Eşi ile birlikte Bangkok'a tatile gittiği, evine dönüş için otobüse bindiği öğrenilen Didem Şam'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere İzmir'e götürülecek. THY'de 2013'te göreve başlayan Şam'ın aynı kazada eşinin de yaralandığı öğrenildi.

- İstanbul

Türk Hava Yolları, Adli Tıp Kurumu, Büyükçekmece, Şam, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:08   İsmail Emrah Karayel, "Lavanta denince akla Kayseri gelecek"
15:08   1 milyon lira hibe alan tesis incelendi
15:08   Çocuklar bayram sevincini erken yaşadı
15:08   Denizli'deki depremlerin ardından uzmanlardan art arda açıklamalar
15:08   ANTALYA, BURDUR VE ISPARTA'DA HİSSEDİLEN DEPREM MEYDANA GELDİ
15:08   İzmir'de bayram tedbirleri
15:08   Hindistan'daki seller