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Büyükçekmece'deki trafik kazası ulaşımı aksattı

TEM Otoyolu Büyükçekmece Beylikçayır Viyadüğü'nde çöp kamyonunun yan yatması sonucu trafik bir süre aksadı.

03.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:12Büyükçekmece'deki trafik kazası ulaşımı aksattı
TEM Otoyolu Beylikçayır Viyadüğü'nde çöp kamyonunun yan yatması sonucu trafik bir süre aksadı.
Alınan bilgiye göre, Beylikçayır Viyadüğü Çatalca- istikametinde seyir halindeki 34 JM 8484 plakalı Avcılar Belediyesine ait çöp kamyonu, henüz belirlenemeyen nedenle yan yattı.
Kazanın ardından yol trafik akışına kapandı. Kazada yaralanan olmadı. verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çekiciyle çöp kamyonunun olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Çatalca, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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