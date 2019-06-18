Büyükçekmece - Gelsenkirchen arasındaki dostluk köprüsü güçleniyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Almanya Kardeş Şehir Gelsenkirchen delegasyonunu Büyükçekmece'de ağırladı. Başkan Akgün, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmek adına somut projelere imza atılması gerektiğini söyledi.



Büyükçekmece Belediyesi'ne Almanya'daki kardeş şehri Gelsenkirchen'den gelen delegasyonu ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmek adına somut projelere imza atılması gerektiğini söyledi. Uzun yıllardır devam eden kardeş şehir ilişkilerini daha da somutlaştırıp, pekiştireceklerini söyledi.



"Somut projelere imza atacağız"



İlk kez kardeş şehir ilişkilerini 1984 yılında başlattıklarını ve amaçlarının dünya barışına, kardeşliğine hizmet etmek olduğunun söyleyen Başkan Akgün, "Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek, Gelsenkirchen ve Büyükçekmece arasındaki dostluk ilişkilerini daha da pekiştirmek adına somut projelere imza atmalıyız. Özellikle çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik sosyal projeler olabilir, sahipsiz hayvanlara yönelik projeler olabilir. İlk etapta bu projelerden en az birini hayata geçirmeliyiz. Böylelikle ilişkilerimiz daha da pekişecektir" diye konuştu.



"Biz bir köprüyüz"



Gelsenkirchen - Büyükçekmece Kardeş Şehir Destekleme Derneği Başkanı Hans Rüdiger von Schönfeldt, Büyükçekmece Belediyesi ile kardeş şehir ilişkilerinin çok sağlıklı yürüdüğünü kaydederek, "Biz bir köprüyüz. Biz büyük bir aileyiz. Kardeş şehrimiz Büyükçekmece ile birlikte kurduğumuz dostluk köprüsü her alanda daha da güçleniyor" ifadesini kullandı.



Hans Rüdiger von Schönfeldt, 6. kez seçim kazanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü elde ettiği başarıdan ötürü kutladı.



"Kardeşlik ve dostluk ilişkilerimizi ileriye taşımalıyız"



Gelsenkirchen Belediye Başkan Frank Baranowski'nin Başkan Akgün'e gönderdiği mektubu okuyan Belediye Başkan Yardımcısı Marion Thielert, misafirperverliğinden ötürü Başkan Hasan Akgün ve ekibine teşekkür ederek, "Kardeşlik ve dostluk ilişkilerimizi ileriye taşımalıyız. Gelsenkirchen ve Büyükçekmece arasındaki dostluk ve kardeşlik bağının sağlam temeller üzerinde olması bizi mutlu ediyor" dedi. Gelsenkirchen'den gelen delegasyona Başkan Akgün'ün Dış İlişkiler Danışmanı Adem Çukur eşlik etti.



Die Wahl (Tercih) filminin Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi



Kardeş Şehir Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Cengiz'in yönetmenliğini yaptığı Die Wahl (Tercih) filminin Türkiye prömiyeri tiyatrocu Cem Davran'ın da katılımıyla Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gösterime girdi. Die Wahl (Tercih) film gösterimine Kardeş Şehir Destekleme Derneği Başkanı Hans Rüdiger von Schönfeldt, Alman Federal Meclis Üyesi Oliver Wittke, Almanya Kardeş Şehir Delegasyon üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA