Büyükçekmece İçin 'Osmanlı Dokunuşu' Hayali

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. Özel bir fabrikanın çalışanları ve Karaağaç Mahallesi'ndeki vatandaşlarla "Söz Sizde" programında vatandaşların sorularını cevaplayan Başkan Mevlüt Uysal, "Bir mahalle yapalım ki etraftan insanların gelip ziyaret ettiği, mahallelinin de o eski Osmanlı kültürüyle yaşadığı ortamı yaşatalım" dedi.31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Büyükçekmeceli vatandaşlarla "Söz Sizde" programlarında bir araya geliyor. İlk programına, Özel bir fabrikanın çalışanlarından Büyükçekmece'nin sıkıntılarını dinleyen Mevlüt Uysal, "Sizi, İstanbul'da yaşadığınızı hissetmeniz için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Karaağaç Mahallesi'nde esnafları ziyaret eden Uysal, CHP Seçim Bürosu'na uğrayarak 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında başarılar diledi ve karanfil hediye etti.MAHALLENİN, OSMANLI KÜLTÜRÜ VE MİMARİSİ İLE YAŞADIĞI ORTAMI KURALIMKaraağaç Mahallesi'nde, vatandaşlar ile "Söz Sizde" programı gerçekleştiren Başkan Mevlüt Uysal, mahallede dönüşümün sinyalini verip, "Burada 3 tane mahallemiz var. Çakmaklı, Karaağaç ve Ahmediye mahallelerimiz. Bu üç mahallemizi sıfırdan yapsak. Yaparken de Türkiye'nin her tarafını dolaşsak, sizin kalkıp göçüp geldiğiniz Bulgaristan'dan, Batı Trakya'dan bizim kültürümüze uygun o köyler varsa o köyleri dolaşsak mimarları göndersek ve burada toplamda 200 hane var. 200 haneyi mahalle meydanı, mahalle camisiyle, mahallenin kasabı ve fırınıyla öyle bir yapalım ki, Cumalıkazık Köyü'ne turizm ziyaretleri düzenleniyor ya, ya da burada Polenezköy'e hafta sonları gidiliyor ya öyle bir mahalle yapalım ki etraftan insanların gelip ziyaret ettiği, mahallelinin de o eski Osmanlı Kültürüyle yaşadığı ortamı yaşatalım. Eğer bunu yaparsak mahallede her şeyi yenilemiş olacağız. Mahalle ama şehir hayatı olan bir köy. Mahalle ama bizim eski kültürümüze yansıtan mahalle. Mahalle ama eviyle izolasyonuyla en modern yaşam kalitesi sunacak bir mahalle. Mahalle ama Mahallenin gençlerin bilgi evinden kütüphanesine, spor salonuna kadar her şeyin olduğu bir mahalle" ifadelerini kullandı.Başkan Mevlüt Uysal, Karaağaç Mahallesi'nin etrafında ki villa sitelerine dikkat çekerek, "Burası köy ama hemen yanı başında villaların olduğu bir yerde, buranın bu kadar mağdur olmasının bir mantığı yok. Yani buradaki köyümüzde de şehirli hayatını yaşatmamız lazım bunun için hizmete şart bizde bu hizmetlere talibiz diyoruz" dedi