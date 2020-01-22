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Büyükçekmece Kaymakamlığından patlamayla ilgili açıklama

Büyükçekmce Kaymakamlığı, 4 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yaptı.

22.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:15Büyükçekmece Kaymakamlığından patlamayla ilgili açıklama
Büyükçekmce Kaymakamlığı, 4 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yaptı.
Kaymakamlığından yapılan açılamada, "İlçemiz Fatih Mahallesi Veysel Karani Caddesi Ata Sokakta bulunan bir binanın 3. katında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama olayı meydana gelmiştir. Patlama sonucu oluşan yangında yaralanan İ.G. isimli vatandaşımız 112 ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınmış olup gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.
(İHA)

Fatih Mahallesi, Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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