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BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'NDE HAREKETLİLİĞE NEDEN OLAN HASTA SEVK EDİLDİ

BÜYÜKÇEKMECE Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline gelen yabancı uyruklu bir hasta nedeniyle hareketlilik yaşandı.

23.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:06BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'NDE HAREKETLİLİĞE NEDEN OLAN HASTA SEVK EDİLDİ

istanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline gelen yabancı uyruklu bir hasta nedeniyle hareketlilik yaşandı. İlk incelemenin ardından yabancı uyruklu kadın ambulansla sevkedildi.

Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne sabah saatlerinde gelen yabancı uyruklu bir kadın grip olduğunu belirtti. Bunun üzerine hastanede önlem alındı. Kadının tedavi altına alındığı "Kırmızı alan" kapatıldı. Acil serviste çalışanlara maske dağıtıldı. İncelemenin ardından kadın hasta ambulansla sevkedildi.

Görüntü Dökümü

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-Kapatılan alan

-Maskeyle çalışanlar

-Yabancı uyruklu hastanın sevki

-Detaylar



Devlet Hastanesi, Büyükçekmece, Mimar Sinan, Güncel

Kaynak: DHA

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