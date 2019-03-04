Büyükçekmece'nin 25 Yıllık Meselelerini El Ele Vererek Çözeceğiz"

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece'nin birikmiş 25 yıllık meselelerini el ele vererek çözeceklerini belirterek, "Cumhur İttifakı; bayrak, toprak, millet ve devlet demektir. Bunu hep söyledik: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Biz kardeşiz, kardeşiz. Ayrı gayrımız yok. Biriz ve beraberiz." dedi.Seçim çalışmalarına Büyükçekmece'de devam eden Yıldırım, Dizdariye Mahallesi Merkez Cami etrafındaki esnafı ziyaret etti.Bir pastaneye giren Yıldırım, aldığı simitleri bölerek, kendisini izleyen basın mensupları ve partililere ikramda bulundu. İkram ettiği simit ücretlerinin kim tarafından ödeneceğine ilişkin espri yapan Yıldırım, böldüğü simitlerin bir parçasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a vermedi.Yıldırım'ın, "Mevlüt Bey simidi 31 Mart'tan sonra hak edecek" şeklinde espri yapması gülüşmelere yol açtı. Yıldırım, esprinin ardından Uysal'a bir parça simit ikram ederek etti. Uysal ile birlikte simitlerin tadına bakın Yıldırım, pastaneden çıktıktan sonra birkaç dükkana daha girerek esnafla sohbet etti.Bir lokantada döner kesip basın mensuplarına ikram eden Yıldırım, daha sonra MHP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı geçti.Burada MHP İlçe Başkanı Erdem Aydın ve partililer tarafından karşılanan Yıldırım, kısa bir konuşma yaptı.Yıldırım, 26 gün sonra sandık başına gidileceğini hatırlatarak, "Büyükçekmece, bize Kanuni'nin ve Mimar Sinan'ın hediyesidir. Maalesef Büyükçekmece çok ihmale uğradı. Bunu sizler yaşayıp görüyorsunuz. Büyükçekmece'nin altyapı, imar, ulaşım sorunları var. Büyükçekmece bunu hak etmiyor. Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Büyükçekmece'ye gönderiyor. Ona göre siz hesap edin. O zaman 31 Mart'ta rekor bir oyla Mevlüt Uysal'ı belediye başkanı seçeceğiz." diye konuştu.Büyükçemece'nin ulaşım sorunun çözülmesi amacıyla metrobüsün uzatılacağını ve metronun getirilme çalışmalarına başlayacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:"Büyükçekmece'nin birikmiş 25 yıllık meselelerini el ele vererek çözeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Cumhur İttifakı; bayrak, toprak, millet ve devlet demektir. Bunu hep söyledik: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Biz kardeşiz, kardeşiz. Ayrı gayrımız yok. Biriz ve beraberiz. Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimizle beraber, bu ülkenin bekası için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve 'Mesele memleketse gerisi teferruattır' diyen Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak seçimlerde Büyükçekmece'de ipi göğüsleyeceğiz."İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise Cumhur İttifakı ile 31 Mart'tan sonra Büyükçekmece'nin kaderini değiştireceklerini ifade etti.Uysal, "31 Mart'ta, hep birlikte Büyükçekmece'nin 25 yıldır devam eden kaderini değiştireceğiz. 31 Mart akşamı İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan ve mazbatasını alan Binali Yıldırım Bey'e görevi teslim edeceğim. Büyükşehir Belediyesi'nden görev devir teslim töreni yaptıktan sonra gelip buradan Büyükçekmece Belediyesi'nin görevini de devralacağız." diye konuştu.Buradaki konuşmaların ardından Yıldırım, ilçedeki kanaat önderleriyle buluşmak için Eser Otel'e geçti.