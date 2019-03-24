Kaynak: DHA

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Sinoplular Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı. Meşalelerle karşılanan Uysal, 'Sinoplular olarak siz, önce Tepeçik olarak sonrada tüm Büyükçekmece'nin kaderini değiştireceksiniz' dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde seçim çalışmalarına Başlayan Uysal, Orçelik Sitesi sakinleri ile kahvaltıda buluştu. Gün içerisinde Denizgören, Altın Kolye, Vista 4, Köykent Ayazma Evleri ve Ekşioğlu Sitelerini de ziyaret ederek site sakinleriyle bir araya gelen Uysal, Büyükçekmece projelerini anlatarak yerel seçimler için destek istedi.Başkan Uysal gün içerisinde yoğun olarak sürdürdüğü seçim çalışmalarının akşamında Tepecik'te Sinoplularla bir araya geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın'ın da katıldığı buluşmada Başkan Uysal yoğun sevgi gösterileri ve meşalelerle karşılandı.TEPEÇİK'TE İMARIN ÖNÜ AÇILDIBüyükçekmecelilerin desteğiyle 31 Mart'tan sonra ilçenin kaderini değiştireceklerini kaydeden Uysal, 'Büyükçekmede'deTepeçik'e hizmet neden gelmedi diye sorulduğunda, 'imar çıkmıyor ki İSKİ engel oluyor' diyorlar. Biliyorsunuz İSKİ'nin arıtması Büyükçekmece'de 2015 yılında açıldı. Ben Başakşehir Belediye Başkanı olarak o zaman açılış törenine katıldım. O günden sonra Tepeçik'de imarın önü açıldı. Ama ilçe belediyesi emek çekip imar için çalışmayınca olmaz tabi. Nihayetinde İlçe belediyesinin gerekli çalışmaları yapması gerekir. Tabi bize imar yok diyor ama sizlere ise 'bana oy mu verdinizde size hizmet getireyim' diyor. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde, o söylediği sözlerin cevabının verileceği gün olacak. Madem öyle diyor, sizde hizmet getirecek birisine oy vermelisiniz. Sinoplular olarak siz önce Tepeçik'insonrada tüm Büyükçekmece'nin kaderini değiştireceksiniz İnşallah. Esnaf ziyaretlerinde hep, 'başkanım çok mücadele ettik ama hep cezasını çektik' diyorlar. Bu mücadelenin sefası bu sefer süreceksiniz? dedi.HEP BİR AĞIZDAN HAYIR DİYORLARBüyükçekmece'de ki hizmet eksikliğinin tüm mahallelerde görüldüğünü belirten Uysal, 'Oy çıkan yerlerde de hizmet yok işin aslı. Yağmur suyu kanalları yapılmamış. Yağmur yağdığında tüm alt yapıya yağmur suyu doluyor ve kanalizasyon su basıyor. Yüzde 60 oy verilen yerlerde de bu böyle. Yani oy veren yerlere de hizmet yapmamış doğru düzgün. Büyükçekmece de beş belde belediyesi kapandı. Neden kapandı bunlar. Çünkü belde belediyelerin ödeneği yok. İlçe belediyelere bağlansın ki hizmet gelsin diye. Ama büyük çekmece de 2009'da bağlanan belde belediyelerine daha iyi hizmet geldi mi dediğimizde. Hep bir ağızdan hayır deniliyor aynı tepecikte olduğu gibi' ifadelerini kullandı. - İstanbul