Büyükçekmece'nin plajları "Mükemmel" nitelikte

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yaptığı analizler sonucunda İstanbul'da mükemmel olarak nitelendirilen 10 plaj arasında Büyükçekmece plajları da yer alıyor.



Sağlık Bakanlığı'nın araştırmaları sonucunda İstanbul'daki denizler mükemmel, iyi, kötü ve girilmesi yasak olmak üzere 4 kategoriye ayrıldı. Buna göre Büyükçekmece'nin Büyükçekmece ve Mimar sinan plajları mükemmel kategorisine giren plajlar arasında yer aldı.



"Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun"



"Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önde gelir" diyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de denize girilmesinde sağlık açısından hiçbir problem yoktur. Sağlık Bakanlığı tarafından Büyükçekmece'deki plajlar mükemmel kategorisinde yer almaktadır. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Sıcak havalarda bunalan ve serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu plajlarımızda alabilir. Sahil ve kumsal çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından titizlikle devam etmektedir" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA