Büyükçekmece pazarlarında koronavirüs denetimi
Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
28.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:54
Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı pazar yerlerine yönelik genelge uyarınca pazarları denetledi.
Zabıta ekipleri, pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması konusunda pazarcı esnafını uyarırken, pazarda maske ve eldiven dağıttı.
Müşterilerin ürünleri dokunarak seçmemeleri için tezgahlara afişler asıldı ve sosyal mesafeyi koruma konusunda düzenli olarak anonslar yapıldı.
Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı pazar yerlerine yönelik genelge uyarınca pazarları denetledi.
Zabıta ekipleri, pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması konusunda pazarcı esnafını uyarırken, pazarda maske ve eldiven dağıttı.
Müşterilerin ürünleri dokunarak seçmemeleri için tezgahlara afişler asıldı ve sosyal mesafeyi koruma konusunda düzenli olarak anonslar yapıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Büyükçekmece, Zabıta, Güncel