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BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE KADIN CESEDİ BULUNDU (1)

Alper KORKMAZ / BÜYÜKÇEKMECE sahilde kadın cesedi bulundu.

24.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:06BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE KADIN CESEDİ BULUNDU (1)

Alper KORKMAZ/ BÜYÜKÇEKMECE sahilde kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

, Güzelce sahilinde sabah köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan bir kadın, sahilde hareketsiz halde yatan bir kadın görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin incelemesinde kadının vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerden görüntü

-Detaylar



Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: DHA

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