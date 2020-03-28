Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükçekmece sahili koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından Büyükçekmece sahili boş kaldı.

28.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:18
Büyükçekmece sahili koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından Büyükçekmece sahili boş kaldı.
Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları sahil kesimleri, park ve mesire alanlarının kapatılmasına karar verildi.
Her geçen gün etkisini daha da arttıran koronavirüsüne karşı alınan önlemler nedeniyle İstanbul sahilleri alışık olunmayan görüntülere sahne oldu.
Hafta sonları onbinlerce kişinin akınına uğrayan, geçen hafta sonu da yetkililerin uyarılarını göz ardı eden vatandaşların gezdiği Büyükçekmece sahili, yeni tedbirler kapsamında ıssız bir görünüme büründü.
Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri de anonslarla vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Büyükçekmece, Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Büyükçekmece sahili koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Haberler
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

15:54: Valiliklerde Kovid-19 tedbirleri toplantısı yapıldı - Haber 15:53: Savunma mühendisleri yerli robotik tanı kiti için devrede - Haber 15:52: Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü yaşadıklarını çektiği video ile anlattı - Haber 15:52: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun özgeçmişi - Haber 15:52: UİHDER Genel Başkanı Remzi Çayır: "Şiddete bulaşmamış mahkûmlarda infaz yasasındaki değişiklikten... - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin