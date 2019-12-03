Haberler » Güncel » Büyükçekmece TEM'de kamyon devrildi yol kapandı - Haber

Büyükçekmece TEM'de kamyon devrildi yol kapandı

Yılmaz OKUR/ BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan çöp kamyonu devrildi.

03.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:50Büyükçekmece TEM'de kamyon devrildi yol kapandı

Yılmaz OKUR/ BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan çöp kamyonu devrildi. istikametinde yol trafiğe kapandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Beylikçayırı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ümmet Bekçi'nin kullandığı Avcılar Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonunun Edirne yönünde giderken sol ön lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yol kenarındaki bariyerlere vurarak devrildi.  TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri de önce devrilen kamyonu yolun kenarına çekerek trafiğin tek şeritten akmasını sağladı. Daha sonra kaza yerine gelen vinçler yardımıyla devrilen kamyon kaldırıldı. Yol bir saat süren çalışmanın ardından tamamen trafiğe kapanan yol açıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyon sürücüsü Ümmet Bekçi, "Bir anda ön tekerim patladı, sol ön teker direksiyon hakimiyetini kaybedip ne yazık ki kazaya sebebiyet verdik. Allah'a çok şükür bir şeyimiz yok" dedi.



TEM Otoyolu, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56 TÜBİTAK'tan raf ömrü 3 aya çıkartılan yoğurt - Haber
17:56 İntihara kalkışan kadını polis kurtardı - Haber
17:55 Parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi - Haber
17:55 CHP'li Erdoğdu Yurtseverlilik bütün engellileri hayatın içine sokmaktır - Haber
17:54 İşitme engelli berber müşterilerine işaret dilini öğretiyor - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haberler
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:05:20