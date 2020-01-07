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Büyükçekmece tem'deki tır kazası kamerada

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı.

07.01.2020 18:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:39
BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza anı kameraya da yansıdı
Kaza TEM Otoyolu, mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldan çıkan TIR ekiplerin çalışmalarıyla yoldan kaldırıldı. Trafik normal seyrine döndü.
KAZA KAMERADA
Bu arada kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hızla gelen TIR'ın bir anda bariyere çarptığı görülüyor. Bu sırada arkadan gelen sürücüler de zor anlar yaşıyor
Büyükçekmece tem'deki tır kazası kamerada

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA


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