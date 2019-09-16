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Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu

Büyükçekmece TEM otoyolunun Hadımköy istikametine seyir halinde olan bir tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

16.09.2019 17:11

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda park halindeki kumaş yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve otluk alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece TEM otoyolu Ankara istikametinde sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği kamyonda çıktı. İddiaya göre, sürücü yorulduğu için kamyonu emniyet şeridinde durdurarak dinlenmeye başladı. Birkaç dakikanın ardından kumaş yüklü kamyonun motoru yandı. Yangın bir anda yayıldı ve kumaşlar tutuştu. Alevlerin yükseldiği yangın otluk alana da sirayet etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis, güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu kamyon tamamen yandı. Trafik akışı, tek şeritten kontrolü olarak sağlanıyor. Polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

İşte İstanbul'daki son trafik durumu

Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Hadımköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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