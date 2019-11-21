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Büyükçekmeceli çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı

Büyükçekmece'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü renkli etkinlikler ve sürprizlerle kutlandı.

21.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:23Büyükçekmeceli çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı
'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü renkli etkinlikler ve sürprizlerle kutlandı.

Büyükçekmece Belediyesi, çocuk hakları ve bu hakları elde edemeyen çocukların durumuna dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturan bir etkinliğe imza attı. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nde faaliyet gösteren Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Mimarsinan Eğitim ve Sanat Merkezi ve Çakmaklı Sanat Evi Çocuk Oyuncak Kütüphanesi öğrencileri hep birlikte Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle kendilerine verilen haklar konusunda bilgilendirilen çocuklar, daha sonra el işi ve resim çalışmaları ortaya koydu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle birlikle çocuk haklarının yasalarca tanınmasının kutlandığı bir gün olduğunu hatırlatarak, "Gelecek nesiller, bugünün küçükleri ülkemizin geleceğini de şekillendirecektir. Bunun için çocuklarımızın kendilerine verilen hakları öğrenmeleri ve iyi bir eğitim alabilmeleri için herkes elini taşın altına koymak zorundadır. Ülkemiz çocukları başta olmak üzere tüm dünyadaki çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Çocuk Hakları Günü, Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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