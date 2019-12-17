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Büyükçekmeceli çocuklara oyun terapisi

Büyükçekmece Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki "Çocuk Oyun Kütüphanesi"nde vakit geçiren çocuklar, belediyenin oyun terapistleriyle oyun oynamanın farkını yaşıyor.

17.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:51Büyükçekmeceli çocuklara oyun terapisi
Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki "Çocuk Oyun Kütüphanesi"nde vakit geçiren çocuklar, belediyenin oyun terapistleriyle oyun oynamanın farkını yaşıyor.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nin kurslarına katılan anneler çocuklarını gönül rahatlığıyla Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından hayata geçirilen Çocuk Oyun Kütüphanelerine emanet ediyor. Çocukların zihinsel ve sosyal açıdan gelişmelerinde oyun oynamanın önemini vurgulayan Başkan Dr. Hasan Akgün, "Çocuklarımızın oyun oynamaya ihtiyaçları var. Özellikle küçük yaşlardayken oyun oynamak hem duygusal hem de zihinsel açıdan büyük önem taşıyor. Arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuk paylaşmayı ve yardımlaşmayı da öğrenir. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bu alandaki çalışmalarına devam edecektir" dedi.

"Oyun, çocuğun yaşantısında önemli bir ihtiyaçtır"

4-6 yaş grubu çocuklarla birlikte Oyun Kütüphanesinde vakit geçiren Büyükçekmece Belediyesi Oyun Terapisti Uzman Psikolog Merve Mulcar, "Çocuk için oyun, bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır. Dünyanın her yerinde, her çağda ve her kültürde çocuklar oyun oynarlar. Oyunların biçimleri, özellikleri, değişse de çocuğun olduğu yerde oyun ve oyuncakların olmaması mümkün değildir. Oyun çocuğun yaşantısında beslenme, nefes alıp verme kadar önemli bir ihtiyaçtır" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Zülfü Livaneli, Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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