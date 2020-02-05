Haberler » Güncel » Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu - Haber

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nde eğitim gören kadınlar kendi elleriyle yaptıkları eserleri ve ürettikleri ürünleri belediye binasındaki stantlarda satıyor.

05.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:46Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu
Belediyesi Halk Akademisi'nde eğitim gören kadınlar kendi elleriyle yaptıkları eserleri ve ürettikleri ürünleri belediye binasındaki stantlarda satıyor.

Lavanta esansından sabunlara, takılardan biblolara çok sayıda el emeği ürün üreten Büyükçekmeceli kadınlar, ürünlerini Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası'nda satışa sundu. Halk Akademisi güzel sanatlar standı açan sanatkar kadınlar tüm maharetlerini satışa sunarak ev ekonomilerine katkıda bulundu. Halk Akademisi'nde eğitim gören kadınlar belediye hizmet binasında stant açma olanağı sağlayan ve destekte bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti.

Maharetlerinden ötürü kadınları tebrik eden Başkan Dr. Hasan Akgün, ev ekonomilerine katkıda bulunmak ve yeteneklerini geliştirmek isteyen herkesi ücretsiz Halk Akademisi kurslarına davet ettiğini söyledi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:09:24