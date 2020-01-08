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Büyükçekmeceli muhtarlardan Anıtkabir ziyareti

Büyükçekmece Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Ocak doğum günü nedeniyle mahalle muhtarlar için Anıtkabir gezisi düzenledi.

08.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:03 Büyükçekmeceli muhtarlardan Anıtkabir ziyareti
Büyükçekmece Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Ocak doğum günü nedeniyle mahalle muhtarlar için gezisi düzenledi.

Tarihi kaynaklara göre 4 Ocak 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü doğum gününü Anıtkabir'de anan Büyükçekmeceli muhtarlar, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Büyükçekmece Muhtarlar Birlik Başkanı ve Sinanoba Muhtarı Zeynep Gündüz Akkan, Büyükçekmeceli muhtarlar adına Anıtkabir'deki Özel Deftere mesaj yazdı. Anıtkabir'in ardından eski meclis binası ve ikinci meclis binasını gezen muhtarlar son olarak Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret etti. Kendilerine sağladığı imkanlardan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini ileten mahalle muhtarları, Atatürk'ün doğum gününde Anıtkabir ziyareti yapmaktan ötürü gurur duyduklarını belirttiler. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Güncel

Kaynak: İHA

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