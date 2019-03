Büyükdede: "Sanayicimizin Yanındayız"

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, A OSB Başkanlığını ziyaret ederek, bölgedeki çalışmalar konusunda bilgi aldı.Bakan Yardımcısı Büyükdede, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Orhan Kılıç Adana Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman ile geldiği AOSB'de, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya , Yönetim kurulu Üyeleri Yusuf Kara , Selahattin Onatça, Mehmet Nedim Büyüknacar ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edildi.Başkan Bekir Sütcü, Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye bölgedeki çalışmalarla ilgili brifing verirken, öncelikle sanayiciye duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Başkan Sütcü, "Bir sanayici olarak; bizi anlayan, derdimizi bilen, dinleyen, çözüm odaklı olan, bize her zaman bir telefon kadar yakın olan bakanımız, siz değerli bakan yardımcımız ve tüm bakanlık yöneticilerinizle gurur duyuyoruz. Sizlerin bize verdiği bu destek ülkemize yatırım ve istihdama dönüşmektedir. Bu konuda ne kadar teşekkür etsek azdır. Hoşgeldiniz, şeref verdiniz" dedi.Adana- Ceyhan D-400 Karayolu üzerinde kurulu bölgenin konumu ve lojistik avantajlarından söz eden Başkan Sütcü, "Güneyinden D-400 Devlet Karayolu ve TCDD Demiryolu ile içerisinden TEM Otoyolu geçmekte olan AOSB'miz hava, deniz, demiryolu ve karayolu bağlantı kolaylıklarıyla ideal bir bölgedir" dedi.Bölgede 444 işletmenin üretimde, 51 işletmenin proje aşamasında, 61 işletmenin ise inşaat aşamasında olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Sütcü, sektörel dağılım açıdan da karma bir yapının bulunduğunu kaydetti.Sütcü, bürokratik işleri kolaylaştıran, hızlandıran, tek bir yönetim binasında gerekli tüm işlemlerin yapılmasını sağlayan, kurum kültürü ve kurumsal değerleri önemseyen hizmet anlayışıyla yatırımcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarma çabasında olduklarını bildirdi.Elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, peyzaj, çevre, güvenlik ve ulaşım gibi temel üretim donanımlarının tümüne sahip olan Adana OSB olarak; sanayicilere çok uygun fiyatlarla elektrik, su ve doğalgaz temin ettiklerini belirten Başkan Sütcü, arsa fiyatlarının da uygun olduğuna dikkati çekerek, "Metrekaresi 150 TL'den başlayan fiyatlarla toplam alanı 283.450 metrekare olan ve her biri çeşitli büyüklüklere sahip 26 adet parselimiz alt ve üst yapısı tamamlanmış bir şekilde tahsis edilmek üzere yatırım yapılmaya hazırdır" diye konuştu.AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, İstanbul Sanayi Odası 'nın (İSO) yaptığı " Türkiye 'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017" Araştırmasında; AOSB'de faaliyet gösteren 5 firmanın, İkinci 500'de ise 10 firmanın yer aldığını kaydetti. Sütcü, Türkiye'deki OSB'ler arasında ilk ve tek olan EFQM ( Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) "Mükemmellikte yetkinlik için tanımlanan 4 yıldız" ödülünün sahibi olan Adana OSB'de hizmet kalitesinin daha da yukarı çıkarılmasının yanı sıra, üretim maliyetlerinin düşmesini sağlayacak ve ihracat fırsatlarını genişletecek çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Bölgenin altyapısının sürekli yenilendiğini belirten Başkan Sütcü, yapılması planlanan yeni projeleri konusunda da bilgi verdi.Başkan Bekir Sütcü, Türkiye'nin doğuya açılan kapısı ve Adana ihracatının itici gücü olan AOSB'nin kent ihracatının yarısından fazlasını karşıladığını ve Türkiye'nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda yatırım ve üretimlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.Bakan Yardımcısı Büyükdede ise yerli üretimin teşvik edilmesinin önemine vurgu yaparak, bu konuda her zaman sanayicilerin yanında olduklarını kaydetti. Bakan Yardımcısı Büyükdede, daha sonra bölgedeki bazı tesisleri gezerek, incelemelerde bulundu. - ADANA