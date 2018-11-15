Büyükdere Halk Merkezinde A'dan Z'ye Diyabet Söyleşisi!

Prof. Dr. Deniz Gökalp'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye çok sayıda vatandaş katıldı. Diyabet hastalığı ile ilgili doğru bilinen yanlışları ve merak edilenleri anlatan Gökalp, diyabetin bir metabolizma hastalığı olduğunu söyledi.

Kan şekerinin yükselmesine diyabet adı verildiğini anlatan Gökalp, diyabete eşlik edebilen görmediğimiz pek çok organ ve dokuda ortaya çıkabilecek çok ciddi problemlerolduğunu ifade etti. "Zamanında önlem alınmadığı ve kan şekeri kontrol edilmediği takdirde diyabet şeker yüksekliği ile birlikte şekerin toksik etkilerinin özellikle damarların üzerinde gösterdiği olumsuz etkilerle başta gözler, böbrekler, sinir uçları, kalp ve beyin damarları ve bacak damarları gibi pek çok organımızda ve dokumuzda kalıcı hasarlar oluşturabilir" diyen Gökalp,

yenilen besinlerin özellikle karbonhidrat içeren besinlerin vücudun ihtiyacından fazla tüketilmesi kan şekeri seviyelerini yükselttiğini dile getirdi. Gökalp, kan şekeri kontrolünün sağlanmasında diyabetli hastaya özgü beslenme tedavisinin verilmesi önemli olduğunu vurguladı.