İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB
) Şehir Hatları tarafından Büyükdere
İskelesi'nden 8 noktaya hizmet veriliyor. Sarıyer
yönünden ilk sefer 09.35'te olurken; son sefer Eminönü
yönünden 21.15'te yapılıyor. Kıyıya paralel hatlar kapsamında Rumeli
Kavağı – Sarıyer – Eminönü sefer tarifesinde hizmete alınan Büyükdere İskelesi seferleri, hafta içi Sarıyer yönünde 11, Eminönü yönünden 12 seferle hizmet veriyor. Duraklar ise Rumeli Kavağı, Sarıyer, Büyükdere, İstinye
, Emirgan
, Arnavutköy
, Beşiktaş
ve Eminönü'nden oluşuyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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