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Büyükelçi Al-Zawawi, Hatay'da Suriyelilere yardım dağıttı

Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Hatay'ın Reyhanlı ve Altınözü ilçesindeki ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere çeşitli yardım malzemeleri dağıttı.

21.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:12 Büyükelçi Al-Zawawi, Hatay'da Suriyelilere yardım dağıttı
Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, 'ın ve Altınözü ilçesindeki ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere çeşitli yardım malzemeleri dağıttı.
Al-Zawawi ve beraberindeki heyet, Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarındaki çadırda yaşayan ailelere battaniye ve çocuklara kıyafet yardımında bulundu.
Heyet daha sonra, Reyhanlı'daki Suriyeli yaralı ve hastaların bakımın yapıldığı Dane Gönüllü Bakım merkezini ziyaret etti.
Al-Zawawi, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelere yardımda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.
Suriyeli ailelere yapılan yardımlar için özellikle Türkiye'ye teşekkür ettiklerini belirten Al-Zawawi, Suriye'deki savaşın mağdurları için üzüntü duyduklarını ve onlara yardım etmeleri gerektiğini aktardı.

Reyhanlı, Kuveyt, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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